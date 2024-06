Länder-Schelte für Rauchs Pflegepläne: "Das ist lächerlich"

Was war passiert? Auf die Kritik, dass der Ausbau der mobilen Pflege auf sich warten lasse, hatte der Minister in einem Ö1-Interview auf die zwischen Bund und Ländern zersplitterten Kompetenzen verwiesen, die eine tiefergreifende Reform erschweren würden. Ein in Sachen Pflege Vorzeige-Land wie Dänemark sei hingegen nicht föderal und müsse keine Bundesländer-Interessen wahrnehmen.

Von einem „sehr irritierenden Kommentar“ sprechen die beiden Soziallandesräte Peter Hacker (Wien, SPÖ) und Wolfgang Hattmannsdorfer (OÖ, ÖVP) im KURIER-Interview.

Hacker: "Große Fragen nicht angegangen

„Es gibt eine extrem lange Agenda an Dingen im Pflegebereich, die verändert werden müssen. Einige haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren verbessert. Die wirklich großen Fragen wurden aber nicht angegangen“, sagt Hacker. „Aber nicht, weil es eine Blockade der Länder gibt.“