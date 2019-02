Pflege daheim: ÖVP-Senioren warnen vor neuem Gütesiegel

Österreich wird immer älter – und damit auch immer pflegebedürftiger. 2028 wird die Zahl der Pflegegeld-Bezieher in Österreich von derzeit 460.785 um 36 Prozent auf 628.000 gestiegen sein. Gleichzeitig steigen die Angebote für 24-Stunden-Betreuung, weil viele Betroffene lieber zu Hause statt im Heim leben. Rund 800 Vermittlungsagenturen zur „Organisation von Personenbetreuung“ gibt es laut Wirtschaftskammer (WKO) derzeit in Österreich. Das Problem: Im Gegensatz zu Alten- und Pflegeheimen, für die seit 2013 das „Nationale Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich (NQZ)“ gilt, arbeiten die Agenturen ohne einheitliche Standards.