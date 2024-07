Ex-Politiker Peter Pilz muss vor Gericht: "Habe meine ganz normale Arbeit gemacht"

Am kommenden Freitag wird am Wiener Landesgericht gegen den früheren Nationalratsabgeordneten Peter Pilz wegen verbotener Veröffentlichung (Paragraf 301 StGB) und übler Nachrede verhandelt.

"Was ich gemacht habe in allen drei Fällen, war meine ganz normale Arbeit als Abgeordneter. Und jetzt stellt sich die Frage, ob eine ganz normale, engagierte Arbeit eines Abgeordneten bestraft wird", meinte Pilz am Dienstag im Gespräch mit der APA.

Er erinnere sich an alles detailliert: "Ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe. Und ich weiß auch, dass ich das genau so als Abgeordneter wieder machen würde." Es gehöre "geradezu zu den Dienstpflichten eines Abgeordneten, in aller Schärfe Missstände zu benennen und in solchen Situationen öffentlich Stellung zu beziehen", betonte Pilz.