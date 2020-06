Sumsi-Wahlkampf: Streit um Bienensterben reanimiert

APA12730766 - 14052013 - WIEN - ÖSTERREICH: (v. l.) Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache (FPÖ) und Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich (ÖVP) im Rahmen einer Sondersitzung des Nationalrates zum Bienenschutz am Dienstag, 14. Mai 2013 im Parlament in Wien. APA-FOTO: HANS PUNZ

ÖVP-Agrarminister Niki Berlakovich hat aus dem im Mai erlittenen PR-Debakel um die Biene offenbar seine Schlüsse gezogen. Auf KURIER-Anfrage ließ er ausrichten, er könne sich „weiterführende Verbote vorstellen. Das ist aber Sache des zuständigen Parlaments-Ausschusses.“ Dort einigte man sich am Abend auf einen Kompromiss : Ein Totalverbot kommt nicht, aber das auf zwei Jahre begrenzte Neonic-Verbot der EU wird in Österreich drei Jahre lang gelten. Zudem wird es zwei Monate früher (also am 1. Oktober) in Kraft treten. Der Plan wurde von SPÖ , ÖVP , Grünen und BZÖ abgesegnet. „Die ÖVP hat einen 180-Grad-Schwenk vollzogen“, lobte Grün-Mandatar Pirklhuber . Die Einigung sei aber nur ein erster Schritt. Mittelfristig müsse das Ziel sein, alle Pestizide um 30 Prozent zu reduzieren.