Personalvertretungswahl: Freiheitlichen legen zu

Laut dem via Aussendung am späten Abend veröffentlichten vorläufigen Endergebnis kam die FCG auf 51,9 Prozent der Stimmen, nachdem sie vor fünf Jahren noch 53,8 Prozent erreicht hatte. Für die FSG wurden 26 Prozent ausgewertet, etwas mehr als die 25,6 Prozent im Jahr 2019. Die UGÖD sicherte zwölf Prozent, was einem Plus von 0,6 Prozentpunkten entspricht. Für die AUF gab es acht Prozent nach 7,2 beim letzten Mal.