Pensionssplitting kaum genutzt

Noch immer wird die Möglichkeit des Pensionssplittings für die Jahre der Kindererziehung in Österreich nur wenig genutzt – das geht aus einer aktuellen Anfragebantwortung von Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein an die Neos hervor.



Im Jahr 2020 wurde das Angebot nur in rund 1000 Fällen genutzt, 2019 nur in rund 600 Fällen.



Beim Pensionssplitting werden im Pensionskonto eingetragene Teilgutschriften übertragen. Der erwerbstätige Elternteil kann Teile seiner Kontogutschrift an den Erziehenden übertragen. Dieser erhält eine Gutschrift.