Pensionserhöhung: Über welche Details die Regierung noch verhandelt

Die Bundesregierung wird die Pensionen 2026 unter der Inflationsrate anheben. So viel gilt als sicher. Den ersten Vorstoß dazu machten die Neos, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zog im ORF-Sommergespräch nach – und die SPÖ hat nicht widersprochen. Dem Vernehmen nach will Türkis-Rot-Pink damit zusätzlich 300 bis 400 Millionen Euro einsparen. Das würde in etwa jener Erhöhung von durchschnittlich zwei Prozentpunkten entsprechen, die Stocker in den Raum gestellt hatte. Ebenso Konsens: Die Pensionsanpassung soll „gestaffelt“ erfolgen. Die Ausgleichzulagen und besonders niedrige Pensionen dürften also um den gesetzlich vorgesehenen Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent – der sich aus der Inflationsrate ergibt – steigen. Mittlere und höhere Pensionen sollen hingegen immer weniger zusätzlich erhalten.

Debatte über Zahlenwerk Wie das konkrete Zahlenwerk aussieht, also ab welchen Grenzen die Erhöhung gestaffelt erfolgt, darüber verhandeln ÖVP, SPÖ und Neos noch. „Es gibt jedenfalls den gemeinsamen Willen, eine rasche Lösung zu finden“, so ein Regierungsinsider zum KURIER. Beim Ministerrat am Mittwoch, heißt es von Vertretern aller Regierungsparteien, dürfte noch kein Beschluss präsentiert werden – dort stehen das Kopftuchverbot und eventuell erste Details zur Sozialhilfereform am Programm. Die ÖVP soll bei den Pensionen besonders aufs Tempo drücken, während Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) jedenfalls noch das Gespräch mit den Seniorenvertretern suchen will. Diese hatten im Sommer darauf gedrängt, dass der gesetzlich Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent eingehalten werden müsse. Ingrid Korosec, Präsidentin des ÖVP-nahen Seniorenbundes, nannte die Erhöhung unter der Inflation „unsozial, ungerecht und unverhältnismäßig“.