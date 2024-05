Pensionistenverband fordert Ministerium für ältere Menschen

Anlässlich des Tags der Pflege am morgigen Sonntag fordert der SPÖ-nahe Pensionistenverband ein eigenes Ministerium für die ältere Generation in der nächsten Bundesregierung.

Die vielschichtigen Themen einer älter werdenden Gesellschaft und die damit verbundenen Herausforderungen für Pensionssystem, Pflege, die Altersdiskriminierung und der Kampf gegen die Einsamkeit - "das alles ist kein 'Nebenjob'", so Pensionistenverband-Präsident Peter Kostelka am Samstag laut Aussendung.

Es sei Aufgabe des Staates, die notwendigen Schritte für ein Altern in Würde und finanzieller Absicherung zu setzen, gerade im Bereich der Pflege. Ein eigenes Ministerium solle sich in einer neuen Regierung vollends auf die Belange älterer Menschen konzentrieren, forderte Kostelka am Samstag.

Pflege als großes Thema für die ältere Generation

Am Vortag hatten bereits zahlreiche Pflegeorganisationen und Arbeitnehmervertretungen erneut Verbesserungen für das Pflegepersonal eingefordert. Der ÖGB veranstaltet am Abend unter dem Motto "Alle Augen auf die Pflege" eine Lichtinstallation auf dem Sozialministerium.