Pensionistenverband geht für höhere Pensionen auf die Straße

Für den SPÖ-Pensionistenverband ist es etwas Besonderes. Er beteiligt sich längst nicht an jeder Gewerkschaftsdemonstration. Heuer aber stehen die Dinge anders. „Der Pensionistenverband Österreichs ruft zur Teilnahme an den Demos des ÖGB in allen Bundesländern am Samstag, 17. September 2022 auf“, teilt Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka mit. Der Protest der Pensionisten wird unter dem Motto „Pensionen rauf und Preise runter“ stehen. Denn: „Es geht bei diesen Kundgebungen auch um die Pensionen. Angesichts von nicht mehr bezahlbaren Energiepreisen und fast schon unleistbaren Einkäufen im Supermarkt muss der Kaufkraftverlust der Pensionistinnen und Pensionisten gestoppt werden – mit einem kräftigen Pensionsplus“, wie Peter Kostelka sagt.