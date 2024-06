Pensionen: Wieder Rekord bei Neuzugängen

Die Pensionsversicherung (PV) hat ihren Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr vorgelegt: Demnach ist die Zahl der Pflichtversicherten im Jahresdurchschnitt von rund 3,62 Mio. auf 3.67 Mio. gestiegen. Damit einhergehend erhöhten sich die Beiträge für Erwerbstätige im Geschäftsjahr 2023 von rund 33,14 Mio. Euro auf 35,87 Mio. Euro. Einen Rekord gab es bei den Pensionsneuzugängen, was auf geburtenstarke Jahrgänge, die in den Ruhestand treten, zurückzuführen ist.

Der Rekord von 123.289 Neuzugängen (alle Pensionsarten) im Jahr 2022 wurde damit noch einmal mit 126.253 übertroffen, informierte die PV am Mittwoch in einer Aussendung. Dabei lag das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Frauen erneut bei 60 Jahren, wohingegen Männer mit 62,1 Jahren (2022: 61,9 Jahre) in Pension gingen. Hinsichtlich der Alterspensionen betrug das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Frauen 60,6 Jahre, jenes der Männer lag bei 63,3 Jahren.