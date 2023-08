Peinliche Panne: ORF kündigte Rendi-Wagner für Sommergespräch an

Eine peinliche Panne ist dem ORF am Donnerstag in einer Presseaussendung zu den „Sommergesprächen 2023“ passiert. Gemeinsam mit den heimischen Parteichefs kündigte der Sender für den 28. August auch ein Gespräch mit Pamela Rendi-Wagner an, die jedoch bereits im Mai als SPÖ-Parteichefin zurückgetreten ist.

Eine halbe Stunde später folgte dann die Korrektur und im weiteren Fahrplan zu den Sommergesprächen wurde richtig „28. August: Andreas Babler, SPÖ“ gelistet, der derzeit auf Sommer-Tour (aktuell in Kärnten) in ganz Österreich unterwegs ist.