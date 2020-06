SPÖ darf "nicht von gestern sein"

Zum Thema Pensionen bekräftigte Faymann seine Ablehnung einer Automatik. Diese Frage wolle er "keinem Automaten überlassen". Solche Forderungen würden von Parteien kommen, "die sich für Kälte auszeichnen", so der SPÖ-Chef. Ebenfalls abgelehnt wird vom Bundeskanzler das vorzeitige Angleichen des Frauen-Pensionsantrittsalters an jenes der Männer. 1991 habe der Einkommensunterschied 30 Prozent betragen, heute seien es 22,7 Prozent: "All jene, die sagen es gibt die Benachteiligung nicht mehr, denen muss man lesen beibringen."

Heinisch-Hosek zeigte sich erfreut, dass der Leitantrag der SPÖ-Frauen gemeinsam mit 700 Frauen erstellt wurde. Über das Erreichte könne man sich ein "bisschen auf die Schulter klopfen", aber die Krise sei noch nicht bewältigt. Bei der Bewältigung der Krise dürfe auf die Frauen nicht vergessen. So sei es etwa in der Steuerdebatte wichtig, nicht auf jene zu vergessen, die die Negativsteuer in Anspruch nehmen müssen.

Über den Vorstoß der Industriellenvereinigung zur ganztägigen Gemeinsame Schule für alle Kinder von sechs bis 14 Jahren zeigte sich Heinisch-Hosek erfreut: "Das taugt mir." Nur die Privatisierungsvorschläge der IV teile sie "überhaupt nicht": "Wer kann sich Schulen als Franchiseunternehmen vorstellen?"

Heinisch-Hosek stärkte in ihrer Rede, bei der sie immer wieder im Dialekt sprach, dem Parteichef den Rücken und bedankte sich für seinen Einsatz für die Frauen. Gewidmet hat sie ihre 30-minütige Rede der verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und zitierte diese eingangs: "Wir wollen das Leben der Frauen besser machen." Faymann verabschiedete sich vor Beginn der Debatte.

Heinisch-Hosek stellt sich bei der Bundesfrauenkonferenz der Wiederwahl. 2012 kam sie auf 97,8 Prozent Zustimmung.

( APA)