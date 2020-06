Django-Effekt katapultiert VP zur Nr.1

Nach der Blitz-Rochade an der Spitze Ende August und dem Parteitag vor zwei Wochen, bei dem Mitterlehner 99,1 Prozent Zuspruch erreicht hat, sei die ÖVP "derzeit in einer günstigen Situation", analysiert OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Zudem sei der Wechsel von Spindelegger zu Mitterlehner "top gemanagt" worden; und das in einer Partei, "die immer Nummer 1 im Obmann-Morden war". Weiters hilfreich war, dass eine weitere Schwachstelle bereinigt wurde: Ex-Manager und Sozialversicherungsboss Hans Jörg Schelling hat den finanzunerfahrenen Spindelegger im Finanzministerium abgelöst.

All das wirke auch auf die SPÖ, für die das "Klima momentan ohnehin weniger angenehm ist", sagt Bachmayer. Für diese heiße es: "Kein Neuer an der Spitze und wenig Dynamik." Für die ÖVP hingegen: "Ein Neuer und Dynamik" – obwohl Mitterlehner seit Jahrzehnten in der Politik ist, zuletzt Wirtschaftsminister war, seit der Wahl im Herbst 2013 zusätzlich das Wissenschaftsressort führt.