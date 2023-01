Warum die Sanierung des Parlaments eine Meisterleistung war

Im Bauch des Parlaments befand sich früher ein Raum, in den mittels Rohr unter der Ringstraße hindurch Luft aus dem Volksgarten angesaugt wurde, um sie in den Plenarsaal zu blasen. Später hat man aus Sicherheitsgründen die Frischluft aus den Lichthöfen geholt. Dieser Luftraum wurde überflüssig und in ein Ausschuss-Lokal verwandelt. Für die richtige Raumatmosphäre sorgen ab nun Fernwärme und Fernkälte, deren aufwendige Verrohrung in einem der drei Kellergeschoße untergebracht ist. Elektrisch wird das Hohe Haus von zwei Umspannwerken beliefert, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Das gesamte Haus wurde technologisch auf Letztstand gebracht: Internetanschlüsse, Tonanlagen, Videosysteme. In einem der Keller gibt es einen Versorgungsring – eigentlich hat er eine H-Form –, durch den die Kabelautobahnen verlaufen, und von wo aus die Gebäudeinfrastruktur zentral gemanagt und gewartet wird.