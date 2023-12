Parlament: Ausschuss empfiehlt Aufhebung der Immunität von Sobotka

Es kam, wie erwartet: Der so genannte Immunitätsausschuss im Parlament hat am Freitag einstimmig eine Auslieferung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfohlen.

Das wurde dem KURIER aus dem Umfeld Sobotkas und auch im Parlament bestätigt. Der ÖVP-Politiker hatte vorab selbst angeregt, seine Immunität auszusetzen. Es geht um den Vorwurf, Sobotka habe bei einer Steuerprüfung der Erwin-Pröll-Stiftung im Finanzministerium zugunsten der Stiftung interveniert.

In der Sitzung des Ausschusses am Freitag wurde dem Plenum die Aufhebung der Immunität von Sobotka empfohlen; rechtsgültig ist diese erst, wenn dies der Nationalrat - also das Plenum der 183 Abgeordneten - beschließt. In der Regel ist das ein Formalakt, der noch in der Sitzung am Freitag über die Bühne gehen sollte.

➤ Mehr lesen: Der Chat, der Sobotka nun vorgehalten wird

Wie kam es zu dieser "Auslieferung" an die Justiz?

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Aufhebung von Sobotkas Immunität beantragt, weil in Chats des früheren Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, eine Nachricht gefunden wurde, die der frühere Sektionschef und spätere Minister Eduard Müller an Schmid geschickt haben soll, die auf Interventionen Sobotkas hindeuten könnten.

➤ Mehr lesen: Sobotka kann sich selbst noch in den Spiegel schauen

Der Nationalratspräsident hat die Vorwürfe schon vor geraumer Zeit zurückgewiesen - nicht neu, sie wurden bereits im parlamentarischen Untersuchungsausschuss diskutiert. Damals wie heute weißt Sobotka die Vorwürfe von sich und hatte sich sogar ausdrücklich eine Aufhebung der Immunität gewünscht. So könnte die Justiz die "falschen Anschuldigungen", die er, Sobotka, "auf das Schärfste" zurückweist, endlich klären.