Papierene Hochzeit mit Misstönen

Der erste Lacher des Vormittags gehört Heinz-Christian Strache, und das kam so: Gemeinsam mit Regierungschef Sebastian Kurz hat der Vizekanzler in die Hofburg geladen, im Duett ziehen die Koalitionspartner Bilanz.

Ein gutes Jahr ist die türkis-blaue Bundesregierung mittlerweile im Amt, man hat vieles „auf Schiene gebracht“, wie sie sagen.

Und weil die „papierene Hochzeit“ ( Strache) ein trefflicher Anlass ist, einen Rück- und Ausblick zu machen, stehen Kurz und Strache nun auf einer beflaggten Bühne im Dachgeschoß der Hofburg und bilanzieren über ihre Leistung. Oder genauer: Sebastian Kurz bilanziert.

In einer dichten Viertelstunde fasst der Kanzler das Geschaffte zusammen – von der „Trendumkehr beim Budget“ über den Familienbonus bis hin zur Reform der Sozialversicherungen.

Als wär’ das nicht genug, referiert der ÖVP-Boss auch gleich die zentralen Schwerpunkte für das kommende Jahr: die Steuerreform, eine umfassende Pflegelösung (siehe Seite 2) und die Digitalisierungsoffensive.

Ist damit alles gesagt?

Eigentlich: ja.

Dem Vizekanzler bleibt solcherart nur die Ebene des Zwischenmenschlichen und Atmosphärischen. Und dazu gehört – jetzt ist man beim Lacher – eben auch der Spaß.

„Wir sind im vergangenen Jahr ja beide sichtlich jünger geworden“, sagt Heinz-Christian Strache am Beginn seiner Ausführungen. In der zweiten Reihe wiehert eine Zuhörerin daraufhin so laut los, dass ihr Sitznachbar indigniert den Kopf schüttelt.

Für Reibung zwischen Kurz und Strache sorgt Niederösterreichs freiheitlicher Landesrat Gottfried Waldhäusl (siehe Chronik). Immer wieder fragen die Journalisten Kanzler und Vizekanzler nach einer Ablöse des umstrittenen Niederösterreichers. Kurz und Strache antworten, was ihre jeweilige Position gebietet: Der ÖVP-Chef steht auf der Seite seiner Landeshauptfrau; Strache verteidigt seinen irrlichternden Parteifreund. Eine gemeinsame Linie? Die geht sich nicht aus, nicht bei dem Thema.

Dann passiert Kurz ein Freud’scher Lapsus: Er mixt die Affären Landbauer und Waldhäusl zum Fall „Landhäusl“.