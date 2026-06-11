Leak: Wie die Regierung am Arbeitsmarkt 200 Millionen Euro kürzt

Rund 200 Millionen Euro will die Bundesregierung mit gezielten Maßnahmen am Arbeitsmarkt einsparen. Diese Summe ist im Konsolidierungsvolumen des Doppelbudgets vorgesehen. Wie und wo genau, steht in einem regierungsinternen Papier, das dem KURIER nun vorliegt. Die Grundsatzeinigung der Koalition sieht vor, dass das Paket aus "ausgewogenen Maßnahmen" auf der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite besteht. Die konkrete Ausgestaltung oblag den Sozialpartnern. Jetzt wird klar, worauf sich diese mit der Regierung geeinigt haben.

Altersteilzeit wird redimensioniert Wie der KURIER bereits während der Koalitionsverhandlungen berichtete und die Neos am Donnerstag verkündeten, wird bei der Altersteilzeit gespart. Die Ersatzrate der Altersteilzeit hätte ab 2029 eigentlich von 80 auf 90 Prozent steigen sollen. Dieser Anstieg kommt nicht. Der Grund: Eine Attraktivierung der Altersteilzeit würde unter anderem die neue Teilpension konterkarieren. Zwar bleibt die Altersteilzeit erhalten, allerdings wird sie "gezielt weiterentwickelt", wie es heißt. Grundsätzlich soll die für die Berechnung des Altersteilzeitgeldes maximal eine Bemessungsgrundlage in Höhe von 75 Prozent der Höchstbeitragsgrundlage herangezogen werden, heißt es. Dies entspricht derzeit rund 5.200 Euro monatlich. Damit folgt die Regierung einer zentralen Empfehlung des Rechnungshofs. Welche weiteren Maßnahmen werden gesetzt?