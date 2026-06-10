Das Doppelbudget im Detail: Wo in den kommenden zwei Jahren gespart wird
Die Bundesregierung bringt mit dem Doppelbudget 2027/28 ihr zweites Sparbudget auf den Weg. Um das in den vergangenen Jahren aus dem Ruder gelaufene Budgetdefizit weiter einzudämmen und gewünschte Maßnahmen zu finanzieren, werden bis 2028 weitere fünf Mrd. Euro eingespart bzw. über zusätzliche Einnahmen lukriert. Betroffen von dem harten Konsolidierungspaket sind viele Gruppen.
Rund 2,5 Mrd. Euro beträgt die Netto-Konsolidierung, um das Budgetdefizit bis 2028 auf die von der EU erlaubten drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken.
1,5 Mrd. davon werden 2027 eingespart bzw. mehr eingenommen, im Folgejahr kommt eine weitere Milliarde dazu. Zusätzlich werden weitere 2,5 Mrd. in den kommenden zwei Jahren im Budget freigemacht, um sogenannte Offensivmaßnahmen - allein zwei Mrd. davon für die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028 - zu finanzieren.
Ein Überblick:
Gleich mehrere Begünstigungen für die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern werden gestrichen. So müssen Unternehmen ab 2028 für Dienstnehmer über 60 Jahren Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) zahlen, was im Budget 500 Mio. einspart. Zudem sollen Dienstgeber für ältere Arbeitnehmer auch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (AlV) bezahlen. Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen bei Sozialversicherung und AlV soll das 142 Mio. 2027 und 166 Mio. 2028 bringen.
Gespart wird außerdem bei den Eingliederungsbeihilfen für Arbeitgeber, die Langzeitarbeitslose oder ältere Arbeitssuchende einstellen (100 Mio. jährlich ab 2027). Die Regierung listet die Maßnahmen zwar als Beiträge der Unternehmen, vor allem letztere Maßnahme trifft aber natürlich indirekt vor allem die Arbeitnehmer bzw. Arbeitslosen.
Doch nicht im Budgetentwurf findet sich die zunächst angekündigte Wiedereinführung des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe. Nach massiver Kritik von Sozialorganisationen wurde diese Maßnahme gestrichen.
Beschäftigte mit geringen Einkommen müssen künftig ebenso den vollen Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zahlen wie Besserverdiener. Bringen soll das 289 bzw. 379 Mio. in den kommenden beiden Jahren.
Besserverdiener trifft dagegen die Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage, bis zu der Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Dafür werden Mehreinnahmen von insgesamt 228,8 Mio. 2027 und 287,7 Mio. 2028 erwartet.
Wie angekündigt entfällt außerdem die Steuerbefreiung für den Sachbezug für E-Firmenautos.
Für Arbeitnehmer wird das Homeoffice-Pauschale gestrichen, für Selbstständige das Arbeitsplatzpauschale.
Bildung, Sicherheit und Justiz sind von den Einsparungen ausgenommen. Im Stellenplan zeigt sich bis 2031 jedoch ein deutlicher Rückgang in der Finanzverwaltung und beim Bundesheer.
Insgesamt steigen die Personalkosten im öffentlichen Sektor 2027 auf 12,99 Mrd. Euro und damit um 1,6 Prozent gegenüber diesem Jahr. Die Kosten für öffentlich Bedienstete machen laut Budgetbericht damit insgesamt 10,1 Prozent aller Auszahlungen in den kommenden beiden Jahren aus.
Besonders hoch sind die Steigerungen im Bildungsbereich, wo die Personalkosten laut Budgetplan 2027 um 177,5 Mio. Euro bzw. 3,9 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro wachsen. Die Steigerung betrifft nur die Bundeslehrer, weitere 160,5 Mio. Euro beträgt die Steigerung bei den Kosten für die Landeslehrer.
Beim Bundesheer steigern sich die Auszahlungen für den Personalaufwand im kommenden Jahr um 53,4 Mio. bzw. 3,1 Prozent auf 1,7 Mrd.
Im Justizbereich steigen sie um 26,7 Mio. bzw. 2,3 Prozent auf rund 1,2 Mrd.
Zu einem signifikanten Rückgang von 59,3 Mio. bzw. zwei Prozent kommt es nur im Innenministerium. 2027 sind 2,97 Mrd. für Personal reserviert. Begründet wird der Rückgang bei den Personalkosten im Innenministerium durch das Auslaufen der Nachzahlungen aufgrund der Vordienstzeitenreform, auch die Exekutive ist vom Sparprogramm bei den Beamten ausgenommen.
Laut Plan der Regierung sollen bis Ende 2029 sechs Prozent des Verwaltungspersonals eingespart werden, hauptsächlich über Nicht-Nachbesetzungen bei Pensionierungen oder sonstigen Abgängen.
Im Stellenplan zeigt sich bis 2031 ein besonders deutlicher Rückgang in der Finanzverwaltung, wo gleich 653 Stellen wegfallen, sowie im Verteidigungsressort mit einem Abbau von 508 Stellen.
Der Bildung wird für das kommende Jahr ein Plus von 313 Millionen bzw. 2,5 Prozent zugewiesen, was vor allem auf die Mehrkosten bei den Lehrenden zurückgeht.
Mehr Geld gibt es zusätzlich für das zweite verpflichtende kostenfreie Kindergartenjahr.
Bereits bekannt war auch, dass die einkommensunabhängigen Familienleistungen wie Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag, Kinderbetreuungsgeld und Schulstartgeld sowie der Kinderabsetzbetrag neuerlich nicht valorisiert werden.
Zudem gibt es Änderungen beim Familienbonus. Voll ausschöpfen können den künftig nur mehr Familien mit kleinen Kindern. Bei Kindern über vier Jahren gilt das nur noch, wenn beide Eltern berufstätig sind.
Insgesamt 559 Mio. an Einsparungen in den kommenden beiden Jahren kommen aus Pensionsanpassungen etwas unter der Inflationsrate. Eingespart werden dadurch 273 Mio. im kommenden Jahr, 286 Mio. in dem darauf.
Für Bezieher sogenannter Luxuspensionen werden die Sicherungsbeiträge erhöht.
Trotz einer Anpassung unter der Inflation wachsen die Aufwendungen in diesem Bereich (inklusive Beamte) im Budget auf fast 35,5 Milliarden im kommenden Jahr und mehr als 36,5 Milliarden im Jahr 2028. Heuer geht man von rund 34 Milliarden aus.
Für die Bauern wird die Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen eingestellt (15 Mio. pro Jahr) und der Eigenbetrag in die Pensionsversicherung angehoben (13,7 bzw. 13 Mio.).
Im Gegenzug winkt den Bauern bei den Offensivmaßnahmen die temporäre Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung 2027 und 2028 in Höhe von je 50 Mio. Euro.
Kräftig eingespart wird von der Regierung auch in diesem Doppelbudget im Bereich Umwelt und Klima. Fast 405 Millionen werden kommendes Jahr dieser Untergruppe entzogen, der mit großem Abstand höchste Wert. 2028 soll es dann ein kleines Plus geben.
Die Bundesregierung macht beim ORF ernst und streicht dem öffentlich-rechtlichen Medienhaus eine finanzielle Kompensation in Höhe von 93 Mio. Euro pro Jahr.
Konkret fällt laut Strategiebericht zum Budget die Abgeltung des Bundes an den ORF für den mit der Umstellung auf den ORF-Beitrag entfallenen Vorsteuerabzug weg. ORF-Chefin Ingrid Thurnher hatte bereits gewarnt, dass dies "an den Grundfesten" des Medienhauses rüttle und das Publikum die Einschnitte spüren werde.
Thurnher merkte in der Vorwoche an, dass die Kürzungen laut Juristen verfassungswidrig sein könnten, da der ORF zur Erfüllung seines öffentlich-rechtlichen Auftrags laut Gesetz nachhaltig finanziert sein muss. Man erwäge eine Klage, stellte sie klar. Auch die aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber auf die ORF-Generaldirektion ab 2027 haben in einer Diskussionssendung allesamt bejaht, gegen grobe Einschnitte klagen zu wollen.
Der ORF war auch ohne die neuen Einschnitte bereits mit erhöhtem Sparbedarf konfrontiert. Zudem ist der ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe in Höhe von 15,30 Euro bis 2029 eingefroren. Man löse nun Reserven auf und stelle Überlegungen zum Programm an, sagte Thurnher vor einer Woche. Kolportiert wurde, dass etwa bei Quizshows stark eingespart werden dürfte. Gleichzeitig will die ORF-Chefin Bereiche definieren, "an denen nicht gerüttelt werden darf, weil sie unsere Existenz bedeuten".
Auch Kunst und Kultur leisten einen Beitrag zur Konsolidierung des Bundesbudgets. Gemäß Budget-Strategiebericht sinkt das Kulturbudget von heuer 629,8 Mio. Euro 2027 um 3,3 Prozent bzw. 21,1 Mio. Euro auf 608,7 Mio., um dann für 2028 auf 617,9 Mio. Euro leicht anzusteigen (minus 1,9 Prozent gegenüber 2026).
Während die Bundesmittel für die Bundestheater bei 204,2 Mio. Euro bleiben, werden die Investitionsmittel der Bundesmuseen um 6 Mio. Euro gekürzt.
Für die Bundesmuseen sind 2027und 2028 nur noch je 151,2 Mio. Euro statt 157,2 im Jahr 2026 vorgesehen.
Am härtesten trifft es den Bereich Kunst- und Kulturförderung, der von 194,6 Mio. Euro (2026) um 13,6 Mio. auf 181 Mio. Euro (2027) reduziert wird (was einem Minus von rund 7 Prozent entspricht), um 2028 wieder auf 190,2 Mio Euro zuzulegen.
Neben Einsparungen bei diversen Förderungen sei auch die Fertigstellung der Sanierung des Volkskundemuseums für die starke Verringerung der Mittel in diesem Bereich verantwortlich, heißt es im Strategiebericht. "Die Steigerung im Jahr 2028 ist auf einen Mehrbedarf für die Sanierung der Salzburger Festspielhäuser zurückzuführen."
Programmatisch heißt es: "In den Jahren 2027 und 2028 werden unter anderem die Schwerpunkte Fair Pay, Maßnahmen zur Bekämpfung von Machtmissbrauch sowie ein fairer Beitrag internationaler Streaming-Dienste zur Finanzierung des Musik- und Filmstandortes Österreich im Fokus stehen."
Die Verhandlungen über die Modalitäten der Streamingabgabe sind jedoch noch nicht abgeschlossen, wie es seitens des Ministeriums am Dienstag gegenüber der APA hieß.
Weitgehend bekannt waren bereits eine Reihe von weiteren steuerlichen Maßnahmen: Ein neuerliches Paket gegen Steuerbetrug ist geplant, wobei die Erwartungen etwas redimensioniert wurden. Es soll bis 2028 70 Mio. Euro ins Budget spülen, ursprünglich waren 100 Mio. angekündigt.
Eingeschränkt wird der Gewinnfreibetrag bei Wertpapieren, wodurch man sich 200 Mio. an Mehreinnahmen erhofft.
Kuren werden künftig restriktiver finanziert, wodurch im kommenden Jahr 50 Mio., in dem darauf 75 Mio. eingespart werden sollen.
Die Immobilienertragssteuer wird erhöht, die Alkoholsteuer soll ab 2027 um 30 Prozent steigen.
Neben der Lohnnebenkostensenkung und Agrardiesel-Vergütung werden im Doppelbudget wie angekündigt besondere Mittel für die Elementarpädagogik (130 bzw. 210 Mio) den Arbeitsmarkt (170 bzw. 100 Mio.), den Pflegebereich (je 100 Mio.) und die Bekämpfung der Kinderarmut (60 bzw. 65 Mio.) freigemacht.
Unter den zahlreichen weiteren Kürzungsmaßnahmen finden sich die bisher noch nicht bekannte Streichung der sogenannten "Geräte-Retter-Prämie" und eine Verschiebung der Geräteinitiative zur Verteilung von Laptops an den Schulen um ein Jahr. Das heißt, die Schüler erhalten den kostenlosen bzw. kostengünstigen Laptop im übernächsten Schuljahr erst in der sechsten statt in der fünften Schulstufe.
Eine Erhöhung der Geldstrafen für deutliche Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit sowie bei Anonymverfügungen soll im kommenden Jahr 29,9 Mio. Euro an Mehreinnahmen bringen.
Relativ gering sind die Einsparungen bei der Politik. Die Nicht-Erhöhung der Parteienförderung soll die Ausgaben um fünf Mio Euro senken.
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