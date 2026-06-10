Marterbauer attackiert ÖVP und Grüne: "Danke für nichts!"

"Aufschwung, Gerechtigkeit, Reformen": Unter diesem Motto steht das Doppelbudget der Bundesregierung für 2027 und 2028. ÖVP, SPÖ und Neos konsolidieren in den kommenden beiden Jahren weitere 2,5 Milliarden Euro. Es handelt sich um ein "Sanierungsbudget" in Zeiten der Energiekrise. Die Details präsentiert Finanzminister Markus Marterbaue r (SPÖ) ab 10 Uhr in seiner zweiten Budgetrede.

Die Zeiten seien "ernst" und "international stürmisch", startet Marterbauer seinen Vortrag mit Verweis auf die Iran-Krise. "Die seriöse Arbeit der Bundesregierung trug erkennbare Früchte. Doch kaum waren wir halbwegs über den Berg kam dieser Krieg und mit ihm neuerlich Inflation und Wirtschaftsdämpfung." Die Energiekrise habe die "Trendwende" gestoppt.

Er ärgere sich über die "verantwortungslose Kriegstreiberei und ihre Folgen für uns", meint Marterbauer in Richtung US-Präsident Donald Trump. Österreich spüre die Folgen der Energiekrise "und sie treffen uns zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt", so Marterbauer. Ohne Energiekrise würde die Inflationsrate mittlerweile deutlich unter drei Prozent liegen.

"Alles tun, um Teuerung zu dämpfen"

Doch die Regierung lasse sich nicht entmutigen und schnüre nun 2027 und 2028 ein zweites "Sanierungspaket". Marterbauer: "Die Bundesregierung tut alles, um die Teuerung zu dämpfen." Die Sanierung erfolgt laut Marterbauer über vier große Zugänge: Sie erfolge "nachfrageschonend", sei ausgewogen, enthalte umfangreiche Offensivmaßnahmen wie die Lohnnebenkostensenkung ab 2028 und bringe zudem "strukturelle Reformen" auf den Weg.

Ohne Maßnahmen hätte das Budgetdefizit 2028 5,4 Prozent des BIP betragen. So dämpfe man es bis dahin auf drei Prozent und werde somit das EU-Defizitverfahren verlassen.