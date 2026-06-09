Rückzieher der Regierung: Parteienförderung wird doch nicht erhöht

Die Parteienförderung wird doch nicht erhöht, wie das Bundeskanzleramt Dienstagvormittag vermeldete. "Die Parteien-, Klub- und Akademien-Förderungen werden in den kommenden beiden Jahren nicht erhöht. In Zeiten, in denen alle einen Beitrag leisten müssen, tragen auch die Parteien zur Budgetkonsolidierung bei", heißt es in einem Statement von Kanzler Christian Stocker (ÖVP).

Zuvor war eine Erhöhung der Parteien- und Klubförderung in Höhe von einem Prozent im Gespräch gewesen, die insbesondere von der ÖVP vorangetrieben wurde. Während die SPÖ das ähnlich beurteilte, sollen die Neos um eine Erhöhung um maximal 0,2 Prozent gedrängt haben.

FPÖ und Gründe äußerten sich von Anfang an kritisch.