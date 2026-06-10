Die Bundesregierung macht beim ORF ernst und streicht dem öffentlich-rechtlichen Medienhaus eine finanzielle Kompensation in Höhe von 93 Mio. Euro pro Jahr. Konkret fällt laut Strategiebericht zum Budget ab 2027 die Abgeltung des Bundes an den ORF für den mit der Umstellung auf den ORF-Beitrag entfallenen Vorsteuerabzug weg. ORF-Chefin Ingrid Thurnher hatte bereits gewarnt, dass dies "an den Grundfesten" des Medienhauses rüttle und das Publikum die Einschnitte spüren werde. Diese Einsparungen kommen zu einem 233 Millionen Euro umfassenden weiteren Sparpaket 2027 bis 2029 hinzu. Bereits seit 2023 bekam der Küniglberg ein Sparpaket im Volumen von rund 300 Millionen Euro aufgetragen.

49 "Tatort"-Krimis

Zur Veranschaulichung: Die Produktion einer "Tatort"-Folge kostet im Schnitt 1,9 Millionen Euro. Das Einsparungsvolumen von 93 Millionen Euro entspräche einer Summe von rund 49 "Tatort"-Krimis.

Im Gegenzug darf der ORF aber mehr Mittel aus einem so genannten "Sperrkonto" beziehen, heißt es in einer Mitteilung des Medienministeriums. Der ORF darf auf maximal 710 Mio. Euro aus Einnahmen aus der Haushaltsabgabe zugreifen. Der Rest fließt auf besagtes "Sperrkonto". Der Deckel wird nun auf 780 Mio. Euro angehoben, heißt es. Allerdings betrugen die jährlichen Brutto-Einnahmen aus der Haushaltsabgabe im Jahr 2024 (letzte verfügbare offizielle Zahlen) lediglich 732 Millionen Euro. Auf dem Sperrkonto liegen derzeit nur etwa 30 Millionen Euro.

Der ORF darf ab 2027 ohnehin 35 Mio. Euro mehr pro Jahr verwenden - unter der Bedingung, dass die Spartenkanäle ORF Sport+ und ORF III weitergeführt sowie weiterhin Mittel für das ORF Radio-Symphonieorchester (RSO) aufgebracht werden.

Kürzungen womöglich gesetzeswidrig

Thurnher merkte in der Vorwoche an, dass die Kürzungen laut Juristen verfassungswidrig sein könnten, da der ORF zur Erfüllung seines öffentlich-rechtlichen Auftrags laut Gesetz nachhaltig finanziert sein muss. Man erwäge eine Klage, stellte sie klar. Auch die aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber auf die ORF-Generaldirektion ab 2027 haben in einer Diskussionssendung allesamt bejaht, gegen grobe Einschnitte klagen zu wollen.