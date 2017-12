Pammesberger: "Bitte kein Rückblick"

Bitte kein Rückblick, ich bitte darum! Wenn ich zurückblicke wird mir schlecht. Wie beim Autofahren. Dabei muss ich gar nicht erst an die neue Regierung denken. Mir wird bei JEDEM Jahresrückblick schlecht. Lese ich: "Das war 2017", schmeiße ich das Heft in die Ecke. Da kann ich ja gleich die Zeitung von vorgestern lesen!

Ich hab’ das an dieser Stelle vor Jahren geschrieben, seither werde ich jährlich gebeten: "Den Jahresrückblick schreibst uns eh wieder, für 31. hamma ihn eingeplant."

Ich will nicht an Reinhard Mitterlehner denken! Oder Reinhold... Klaus Faymann ist auch weg! Ich weiß nicht einmal, was der jetzt macht. Eine Beratungsfirma zusammen mit Andreas Rupprichter und dem Dings wahrscheinlich. Dem Dings, dem Finanzminister. Stöger, nein, is ja wurscht. Ich will auch nicht auf Christian Kern rückblicken, der ist auch weg. Nein, der is noch da , aber ... nicht mehr sehr.Die Zukunft ist bekanntlich teilweise ungewiss, wenn ich nach vorne schaue, ist es besser. Ein bisschen. Obwohl ...

Was bisher so geboten wird, schaut auch nicht gerade nach Leuchtturmprojekt aus. Eher Taschenlampenfunzel gegen Ende der Batterie. Ein bissl rechts abbiegen bei Rot? Ein bissl 150 km/h auf irgendeiner Teststrecke, wo niemand fährt. Ein bissl Noten für die Zehnjährigen. Bissl länger Tschicken im Gasthaus. Sollen das die Probleme sein, die wir haben? Nachhaltigkeitsministerin statt Lebensminister? Eine Außenministerin für Schurkenstaaten und ein Blümel für den anständigen Rest?

Schaut eher nach Vorbild "Burkaverbot" aus: Großes Geschrei, lautstarke Ankündigung, dann vermurkste Regelung, die nichts bewirkt und die niemand exekutieren kann. Und über die alle lachen, woran ich zugegeben auch meinen Anteil hatte. Aus professioneller Sicht hab’ ich also nichts dagegen, aber da wird noch mehr kommen müssen. Sonst schreib’ ich im nächstjährigen Jahresrückblick vom Robert Hofer oder vom Dings und dass mir schlecht wird.

