Paket gegen Hass im Netz: "Wir zeigen, wo sich der Spaß aufhört"

Unter die Regelung sollen Plattformen mit mehr als 100.000 Usern und mehr als 500.000 Euro Jahresumsatz fallen. Ausgenommen sind Enzyklopädien wie Wikipedia, Handelsplattformen wie Willhaben sowie Zeitungsforen. Für Zeitungen gelte schon jetzt eine erhöhte Sorgfaltspflicht nach dem Mediengesetz, erklärt Ministerin Edtstadler.

Die Strafen können bis zu zehn Millionen Euro betragen. "Das ist hoch, aber das ist notwendig, um ernst genommen zu werden", betont die Ministerin. "Wenn man sich an österreichische Gesetze hält, dann hat man auch nichts zu befürchten."

Sie betont aber auch, dass es nicht um einzelne Verstöße, sondern um systematische Rechtsverletzungen gehen soll.

Und als Verfassungsministerin hebt sie hervor: "Wir wollen ein ordentliches Begutachtungsverfahren mit langer Frist. Experten sind eingeladen, uns Anregungen zu geben. Gemeinsam wollen wir den bestmöglichen Schutz erreichen."

4. "Spanner-Fotos" werden bestraft

Frauenministerin Raab hat sich im Paket für ein Verbot des "Upskirting" eingesetzt - einen laut Raab "weit verbreiteten Trend unter Jugendlichen". Das ist das heimliche Fotografieren oder Filmen unter den Rock oder in den Ausschnitt. "Es passiert am Schulhof, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Umkleidekabine", erklärt sie. Verboten war das bisher nicht.

Jetzt soll unbefugtes, absichtliches Fotografieren ohne Einwilligung sowie das Verbreiten dieser Fotos, zum Beispiel im Internet, mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden.