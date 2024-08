Neuer OSZE-Sonderbeauftragter Stögmüller: "Ukraine kann sich nicht selbst heilen"

"Braindrain" am Balkan

Stögmüller wurde die Sonderrolle im Bereich Jugend zugeteilt. Auf seiner Agenda steht unter anderem "Empowerment" im Sinne des UN-Aktionsplans von Helsinki, der nächstes Jahr 50. Jubiläum feiert.

Der 37-jährige Innviertler hat vor einigen Jahren schon ein Netzwerk von Jung-Parlamentariern gegründet und ist häufig am Balkan und in Osteuropa unterwegs. In den Balkan-Ländern gebe es teils sehr junge Politiker in den Regierungen, gleichzeitig leiden die Regionen unter einem "Braindrain", erzählt Stögmüller. Junge, gut ausgebildete Menschen ziehen weg - und fehlen dann in den Regionen, beispielsweise als Ärzte. "Wir schauen uns an: Was brauchen sie in der Region, damit sie dort bleiben."

In den osteuropäischen Ländern hingegen sei die internationale Vernetzung und Zusammenarbeit wichtig, um zu zeigen: "Wir vergessen nicht auf euch", erklärt Stögmüller. Und ihnen dabei zu helfen, "den demokratischen Weg zu gehen".