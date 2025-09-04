OStA Wien entzieht Staatsanwaltschaft Krems Pilnacek-Verfahren

Amtsmissbrauchsermittlungen im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Polizei nach dem Auffinden von Pilnaceks Leiche wurden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Frühjahr eingestellt. Im April bekam die StA Krems dann aber den Auftrag der OStA, den Fall erneut zu prüfen.

"Diese Entscheidung wurde auf Grundlage des § 28 Abs 1 StPO getroffen, um das Vertrauen in die volle Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit bei der Führung des Ermittlungsverfahrens zu gewährleisten und jeden Anschein einer Befangenheit hintanzuhalten", heißt es in einer Pressemitteilung der OStA Wien.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat der Staatsanwaltschaft Krems die Ermittlungen im Todesfall des verstorbenen Ex-Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek entzogen. Der Fall wird der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zugewiesen.

Pilnacek wurde am 20. Oktober 2023 gegen 7 Uhr tot in einem Seitenarm der Donau bei Rossatz, NÖ, gefunden. Im März 2024 wurden die Ermittlungen rund um den Todesfall eingestellt, weil keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt wurden.

An Eisenstadt, also eine Staatsanwaltschaft außerhalb Niederösterreichs, sei das Verfahren auch deshalb übergeben worden, weil diese vom niederösterreichischen Polizeiapparat losgelöst sei, sagte ein Sprecher der OStA zur APA. Schließlich habe es in der Vergangenheit auch Vorwürfe gegen zwei Polizeibeamte gegeben. Als Oberbehörde könne die OStA Verfahren bereits delegieren, wenn bloß der Anschein einer Befangenheit bestehe.

Bezweifelt die OStA also die Unbefangenheit der StA Krems? Der Sprecher verneint auf KURIER-Nachfrage, aber: "Damit die Arbeit der Staatsanwaltschaft akzeptiert wird braucht es das Vertrauen der Öffentlichkeit und um dieses Vertrauen – auch in eine künftige Entscheidung – abzusichern, wurde das Verfahren übergeben. Die öffentliche Diskussion hat sich zuletzt zugespitzt und wir mussten davon ausgehen, dass dieses Vertrauen zunehmend darunter leidet." Nachsatz: "Obwohl wir selbst nicht glauben, dass die Staatsanwaltschaft Krems befangen ist, glauben wir, es ist die richtige Maßnahme."

Mängel bei Ermittlungen

Wie der KURIER aus Justizkreisen erfuhr, sollen auch Patzer bei den Ermittlungen sollen eine Rolle gespielt haben. Etwa, dass Krems ursprünglich nicht in der Lage war, relevante Daten auf Pilnaceks Smartwatch richtig auszuwerten. Im Juni erhielt sie von der OStA Wien die Weisung, die Smartwacht weiter auszuwerten. Zudem war die StA Krems nicht in der Lage, weiterführende Gutachten zeitnah zu organisieren.

Von polizeilicher Seite waren die Ermittlungen vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt worden. Die Staatsanwaltschaft Krems schloss Fremdverschulden auch auf Basis eines Gutachtens aus. Zweifel daran wurden vom ehemaligen Nationalratsabgeordneten Peter Pilz geäußert. Seine herbe Kritik an den Ermittlungen untermauerte Pilz mit eben mit zwei von ihm in Auftrag gegebenen gerichtsmedizinischen Gutachten, die auf Basis des Obduktionsberichts aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Krems erstellt wurden.

Das Gutachten von Michael Tsokos, ehemaliger Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité, lag der StA Krems bis zuletzt nicht vor. Demnach könnte Pilnacek in einen Kampf verwickelt gewesen sein, bevor er ins Wasser flüchtete, stürzte oder gestoßen wurde.

Die Freiheitlichen wollen die Causa im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses unter die Lupe nehmen.