Das wartet jetzt auf den neuen ORF-Chef

Der erste Akt einer neu gekürten ORF-Geschäftsführung betrifft die Festlegung der Zahl der Direktionen und deren Geschäftsverteilung. Das war bisher immer so. Darauf konnten sich Bewerberinnen und Bewerber einstellen. Auch deshalb haben die meisten ihre Überlegungen, mit welcher Team-Aufstellung sie die ORF-Probleme meistern wollen, in ihren Konzepten ausführlich erläutert.

Diesmal aber gab es noch vor Beginn der Stiftungsratssitzung Kritik an dem Tagesordnungspunkt – von FPÖ-Vertreter Peter Westenthaler, aber auch vom Neos-nahen Stiftungsrat Alexander Zach. Er sah darin eine „unnötige Ho-ruck-Aktion“. Es geht dabei um bis zu vier Direktionen sowie die Chefs/ Chefinnen der neun Landesstudios. In der ursprünglichen Stiftungsratsplanung lagen zwischen Kür von Chef (11. August) und Direktoren (24. September) jedenfalls nur sieben Wochen. Andere Stiftungsräte orteten deshalb eine „Verzögerungstaktik“, für die der ORF keine Zeit mehr habe.

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Andere Probleme Der ORF hat in den kommenden Monaten noch ganz andere Probleme zu meistern. Generaldirektorin Ingrid Thurnher, die künftig bei großen Fragen in Abstimmung mit ihrer Nachfolge agieren muss, hat die Verwerfungen im Haus samt der Freistellung einiger Top-Manager aufzuarbeiten. Sie ist dabei für die Öffentlichkeit zur personifizierten vertrauensbildenden Maßnahme geworden. Ihre Nichtbewerbung für die Amtszeit ab 2027 hat sie sinngemäß u. a. damit argumentiert, dass sie „freie Hand“ haben will. Eine große Herausforderung für den ORF sind die Finanzen. Am Mittwoch hat die Bundesregierung im Zuge des Doppelbudgets dem ORF 93 Millionen gestrichen. Die kommen noch aufandere Sparpakete oben drauf (siehe Grafik). Die seit 2024 gesetzlich festgeschriebene Kompensation hatte es für den Entfall der Vorsteuerabzugsfähigkeit gegeben.