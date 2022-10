ORF-Bericht: Neue Widersprüche im Fall Pröll-Stiftung

Causa Schmid. Bei seiner Einvernahme durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gab Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, zu Protokoll, dass der nunmehrige ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka einst interveniert habe, weil für das Alois-Mock-Institut oder die Alois-Mock-Stiftung sowie die Erwin-Pröll-Stiftung Steuerprüfungen angekündigt gewesen seien. Sobotka bestritt, interveniert zu haben.

Bei der Pröll-Stiftung dürfte es laut „ZiB“-Recherchen jedenfalls eine Steuerprüfung gegeben haben. Nämlich im Frühjahr 2017.

Der ORF berichtet: Nachdem die Stiftung aufgelöst wurde, wollte man 300.000 Euro, die man vom Land bekommen hat, zurückzahlen, das Finanzamt wollte dann aber wissen, ob das Geld eine Förderung war – oder nicht.

Keine Nachzahlung der Stiftungseingangssteuer

Der zuständige Beamte hätte aber nicht an eine Förderung geglaubt, das Geld hätte also zusätzlich versteuert werden müssen. Dann aber, im August 2018, änderte derselbe Beamte im Finanzamt seine Meinung. Er glaubte auf Basis eines Berichts des Landesrechnungshofs plötzlich doch an eine Förderung, obwohl der entsprechende Bericht im Ministerium schon seit fast einem Jahr auflag.



Das Ergebnis: Es musste schlussendlich keine Stiftungseingangssteuer nachgezahlt werden, nur Kapitalertragssteuer.

Wurde also interveniert oder nicht? In der ÖVP weist man eine Intervention weiterhin strikt zurück. Ein Sprecher des Nationalratspräsidenten betonte am Sonntag gegenüber dem ORF erneut: Nationalratspräsident Sobotka habe mit der Sache nichts zu tun gehabt. Sobotka hat bereits ein Papier vorgelegt, demnach für das Mock-Institut weder Prüfungen durch die Abgabenbehörden durchgeführt noch angekündigt waren. Geprüft worden sei erst im Dezember 2020. Ähnliche Unterlagen wolle man auch über die Pröll-Stiftung einholen.