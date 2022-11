Opposition zerpflückt "hingerotztes" Krisensicherheitsgesetz

Die Opposition will dem "Krisensicherheitsgesetz" der Regierung nicht zustimmen. In trauter Einigkeit zerpflückten SPÖ, FPÖ und NEOS am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz die Pläne. Der Gesetzesentwurf sei "hingerotzt" worden, kritisierte der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer grobe handwerkliche und inhaltliche Mängel. Das Vorhaben müsse von Grund auf überarbeitet werden - "wir helfen gerne", bot SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner an.

Rund ein Jahr nach der Ankündigung hatte die Regierung vor eineinhalb Wochen das neue Krisensicherheitsgesetz präsentiert. Kernpunkte des siebenseitigen Gesetzes sind die Definition von Krise, die Errichtung eines Lagezentrums, die Bestellung eines Krisenkoordinators und die Koordination zwischen allen Akteuren. Da es sich zum Teil um Verfassungsmaterien handelt, sind ÖVP und Grüne auf die Zustimmung zumindest von SPÖ oder FPÖ angewiesen.

Die wird es so aber sicher nicht geben, machten deren Vertreter am Donnerstag klar. Man sei auch überhaupt nicht eingebunden worden, beklagte Einwallner "ein Jahr lang Funkstille". Vom neuen Entwurf habe man aus den Medien erfahren, betonte Amesbauer. Die Vorgangsweise sei "eine Frechheit", der Gesetzesentwurf zudem "ein Witz inhaltlich, handwerklich schlecht gemacht".