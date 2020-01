Opernball: Kurz muss EU-Budget verhandeln, Kogler zögert

In der Hierarchie logisch wäre es nun, dass Vizekanzler Werner Kogler in Begleitung seiner Lebensgefährtin Sabine Jungwirth den Kanzler vertritt. Aber der Grünen-Chef ist wenig begeistert von einem Einsatz am Staatsparkett in der Oper. Der Vizekanzler kokettiert damit, dass er am Freitag 21. Februar lieber den Bauernbundball mit 16.000 tanzlustigen Steirern in Graz besuchen will. Zwei Bälle hintereinander wären zuviel. Außerdem meint Kogler, dass die Staatsspitze durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ohnehin bestens vertreten ist.

Vielleicht will Kogler aber auch nur einem Treffen mit seiner Schwester Waltraud Pecik, die die Ehefrau des millionenschweren Investors Ronny Pecik ist, auf dem Opernball elegant entgehen.

Denn Pecik (profil bezeichnete ihn einst als den härtesten Kapitalisten Österreichs) gilt auf dem Opernball als Logenkaiser, lädt er doch in drei Logen eine prominente Gästeschar ein und marschiert mit jeder Menge Bodyguards auf. So unterschiedlich können die Lebensentwürfe von Geschwistern sein.

Fix hingegen ist, dass Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek erstmals den Opernball besuchen wird. „Als Kulturstaatssekretärin muss ich diesen Ball besuchen. ich wollte meine Lebensgefährtin mitnehmen, aber ihr ist das zu stressig“, so Lunacek bei der Regierungsklausur.