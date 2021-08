OÖ-Wahl: SPÖ verlegt Wahlkampfauftakt von Wels nach Steyr

Die FPÖ will ihren Wahlkampfauftakt nach wie vor in Wels abhalten. "Corona ist immer und überall präsent", meinte FPÖ-Chef LHStv. Manfred Haimbuchner am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz. Man werde daher alles wie geplant durchführen. Die Neos folgen am 8. September und die ÖVP startet tags darauf - beide in Linz - in die Intensivphase der Wahlwerbung. Die Grünen haben ihren Auftakt bereits begangen.