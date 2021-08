Kern bei SPÖ OÖ: "Die Leute haben genug von der heißen Luft“

Mehr Präsenz

Warum die SPÖ-Spitzenkandidatin dafür den Ex-Kanzler (Mai 2016 bis Dezember 2017) nach Linz holte, gab sie offen zu: „Mit einem wesentlichen Thema, der Bildung, und einem wesentlichen Akteur der Sozialpolitik, wie Christian Kern, erhoffe ich mir mehr Präsenz, auch über Oberösterreichs Grenzen hinaus.“

Es ist Wahlkampf in Oberösterreich und die SPÖ-Spitzenkandidatin holt sich dafür viel Verstärkung von außen. Bereits am 3. August war Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zum Thema Pflege zu Gast; und nun Christian Kern, dessen „Berater“ (wie ihn Doskozil selbst in einem KURIER-Interview nannte).

Kein Bekenntnis

Als Bekenntnis, auf welcher Seite Gerstorfer im Konflikt zwischen Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und Doskozil (der KURIER berichtete) steht, ist das aber nicht zu werten: Auch Rendi-Wagner ist hier gern gesehener Gast. Im Oktober 2020 war sie mit der SPÖ-Landesparteichefin beim Streik der MAN-Mitarbeiter in Oberösterreich, am 26. August will sie zur „Roten Nacht“ nach Linz kommen.

Als nächstes rechnet man mit einem Besuch von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der Gerstorfer am Dienstag bereits seine Unterstützung für die Sommerschul-Idee zusicherte.