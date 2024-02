ÖVP will 10.000 ausländische Pflegekräfte rekrutieren

Der Plan ist durchaus ambitioniert: „Bis 2030 wollen wir 10.000 Pflegekräfte nach Österreich holen“, betont man in der ÖVP. Zum Vergleich: Dem Burgenland gelang es im Herbst des Vorjahres, gerade einmal knapp 30 philippinische Pflegerinnen ins Lans zu holen.

Geht es nach der ÖVP, soll nun das Fachkräftescouting unter Einbeziehung aller zuständigen Stellen unter einer Dachmarke gebündelt werden. In Sachen Pflege gehe es konkret um die Anwerbung von Personal aus Ländern wie Philippinen, Kolumbien, Serbien und Bosnien , heißt es bei der Partei auf Nachfrage.

In der Branche stoßen die Ankündigungen freilich auf Skepsis: „Bis 2030 werden wir rund 76.000 Menschen zusätzlich in allen Bereichen der Pflege brauchen. Somit sind die von Nehammer angekündigten 10.000 Fachkräfte nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Daniel Svacina, Leiter des Geschäftsbereichs Pflege und Betreuung in der Volkshilfe Wien. Zudem könne die Rekrutierung nur ein Element von vielen sein, um die Pflege-Engpässe zu beseitigen.

„Anstatt etwas von oben herab zu klären, welche ausländischen Pflegekräfte zu uns geholt werden können, sollte man sich bemühen, mehr Menschen, die sich bereits im Land befinden, in den Pflegeberuf zu bringen“, sagt der Experte. Dies sei auch kostengünstiger. Svacina denkt dabei auch an Asylwerber, denen der Zugang zu einschlägiger Ausbildung und dem Arbeitsmarkt erleichtert werden soll.