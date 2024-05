1.000 Euro Prämie für Vollzeitarbeit: Ist der ÖVP-Vorschlag sinnvoll?

Die Idee ist nicht neu, stammt aus dem "Österreich-Plan" der ÖVP und soll mehr Menschen dazu bringen, von Teil- auf Vollzeit zu wechseln. Genau das stellen Wirtschafts- und Arbeitsmarktexperten allerdings infrage.

"Ich kann mir schwer vorstellen, dass dadurch jemand, der aktuell in Teilzeit ist, deshalb in die Vollzeit wechselt", sagt Katharina Gangl, Verhaltensökonomin am IHS im Ö1-Journal-Interview. Der Grund für Teilzeit sei eben oft nicht das Geld, sondern die fehlenden Betreuungsmöglichkeiten für Kindern.

Gangl sieht den Schlüssel für mehr Teilzeit deshalb im Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Wifo-Arbeitsmarktexperte Helmut Mahringer vermisst eine "Gesamtstrategie" und hält die Idee, wie er ebenfalls im Ö1-Journal sagt, für teuer. 2,7 Millionen Menschen würden derzeit unselbstständig und in Vollzeit arbeiten. "Wenn man denen jährlich einen Bonus von 1.000 Euro zahlen würde, dann kämen wir jährlich auf 2,7 Milliarden Euro."