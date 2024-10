"Macht und Ohnmacht im Kanzleramt": Ex-Sprecher von Kurz bringt Buch heraus

Fünf Jahre nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre und dem Aus der ÖVP-FPÖ-Regierung von Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und drei Jahre nach den Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt , der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse und in Privatwohnungen - es geht um Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit wegen Inseraten im Zuge des Projektes "Ballhausplatz" - kommt ein Buch auf den Markt.

Frischmann spannt auf über 300 Seiten den Bogen von "Message Control", täglicher Regierungsarbeit am Ballhausplatz über das Regierungsende nach Ibiza bis hin zu Diskussionen im "Kreisky-Zimmer über tausende Corona-Tote und Lockdowns".

Johannes Frischmann, einst Sprecher von Bundeskanzler Kurz, schreibt in dem im November erscheinenden Buch "Macht und Ohnmacht im Kanzleramt" über sich, Kurz und den "Einzug ins Kanzleramt", wie es in einer Aussendung heißt.

Frischmann, der selbst in der ÖVP-Korruptionsaffäre als Beschuldigter geführt und dem Untreue und Bestechlichkeit zur Last gelegt wird, will mit dem Buch, das noch nicht im Handel ist´, "eine ungeschönte Auseinandersetzung einer außergewöhnlichen Zeit - fernab jeder Message Control" - vorlegen.