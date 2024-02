ÖVP-Vorstoß: Was für und gegen eine Klarnamenpflicht im Internet spricht

Würden die Grünen die Pläne mittragen?

Eine Klarnamenpflicht gab es beispielsweise bereits in Südkorea. Nach einem Datenschutzleck wurde es vom südkoreanischen Höchstgericht aber wieder aufgehoben. „Eine Klarnamenpflicht ist auch in der Vergangenheit schon an Höchstgerichten gescheitert. Sie ist der falsche Weg, um Hass- und Desinformationskampagnen auszuhebeln“, sagt Grünen-Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba. Auch SPÖ und die Neos-Jugendorganisation Junos reagierten am Mittwoch ablehnend auf den Vorstoß.

Was spricht für eine Klarnamenpflicht?

Häufige Pro-Argumente: Es wäre direkt nachvollziehbar, wer einen Kommentar geschrieben hat – eben auch bei einer potenziellen Straftat. Das könnte die Hemmschwelle der Nutzer erhöhen und die Zahl von Hassposting senken.