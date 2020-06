Verländerung der Lehrer: VP nimmt neuen Anlauf

Pröll erklärt an einem Beispiel, warum er die Schulorganisation durch die Länder für zielführender hält als durch den Bund: "Wenn der Bund ein Bildungsziel vorgibt, weiß ein Vorarlberger Landesbeamter besser als ein Bundesbeamter in Wien, was man in Schruns tun muss, um dieses Ziel zu erreichen." Pröll sagt, er habe "Signale" aus der SPÖ, dass sich diesmal bei der Schulorganisation doch noch etwas bewegen könnte.

Unter dem Motto "Wir sorgen für Bewegung" berichtete Vizekanzler Reinhold Mitterlehner von der Steuerreform. In den nächsten Tagen würden die neuen Steuertarife verhandelt, die eine "echte und ehrliche Entlastung bringen sollen".

Die ÖVP startet optimistisch ins neue Jahr. Symbolträchtig wählte sie als ersten Veranstaltungsort 2015 die "Wolke 19" im Ares Tower auf der Donauplatte. Seit gestern gibt es auch eine ÖVP-App für Smartphones. Als Download wird der Django-Jingle als Rufton angeboten.