Länder-Front für Rauchverbot

881.569 Österreicher haben für das „Don’t smoke“-Volksbegehren unterschrieben. Wird man diese Stimmen ignorieren und am Rauchen in der Gastronomie festhalten?

Wie es derzeit aussieht: ja.

ÖVP-General Karl Nehammer und FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz bekräftigen am Montagabend am ORF-Runden Tisch, dass es über das Rauchverbot keine Volksabstimmung geben werde. Sie verwiesen auf das Regierungsprogramm: Ein Automatismus, mit dem ein Volksbegehren ab 900.000 Unterschriften in ein verbindliches Votum mündet, ist erst ab 2022 vorgesehen. Daran hätten „auch 900.000 oder eine Million Unterschriften nichts geändert“, stellte Rosenkranz klar.

Der FPÖ-Klubchef hatte einige Stunden zuvor in einer Aussendung fast wortident mit einem Posting von FPÖ-Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eingeräumt, die Freiheitlichen wären „jederzeit bereit, direkte Demokratie als Recht des Volkes analog zur Schweiz auch früher umzusetzen“. Strache merkte an, dass die angepeilte Hürde von 900.000 Unterschriften nicht erreicht wurde. Die Ergebnisse aller drei Volksbegehren seien aber „respektabel“ und zeigten den Wunsch nach mehr direkter Demokratie.

„Schuld“ daran, dass das verbindliche Votum nicht früher kommt, ist in dieser Logik die ÖVP. Und „schuld“ daran, dass das Rauchverbot überhaupt gekippt wurde, ist die FPÖ – war dies doch eine Koalitionsbedingung.