Den Wirten rauchen nun die Köpfe

Betroffen ist von dem Ergebnis nun vor allem die Gastronomie. Viele Wirte entschieden sich schon vorab freiwillig für ein absolutes Rauchverbot in ihren Lokalen. Anderen blieb aus finanziellen Gründen aber nur die Möglichkeit, sich strikt an die gesetzlichen Richtlinien zu halten, wie der Inhaber des Café Weidinger im KURIER sagt: „Es ist auf jeden Fall beachtlich, wie viele Leute ihre Stimme abgegeben haben. Die Gäste, die wirklich nicht ohne Rauchen auskommen, werden immer weniger. Wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen aber weiter rauchen lassen, weil die Umbauten einfach so teuer waren, dass sie sich jetzt erst langsam amortisieren“, sagt Maximilian Weidinger. Laut Angaben der Wirtschaftskammer investierten die Gastronomen seit 2009 rund 100 Millionen Euro, um Nichtraucherbereiche in ihren Lokalen zu installieren.

Kaffeehaus-Gäste, die mit dem KURIER am Dienstag über das Thema sprachen, zeigten sich skeptisch, ob die 18.431 Stimmen, die auf 900.000 fehlten, eine Volksabstimmung tatsächlich vom Tisch kehren werden: „Ich weiß nicht, ob das jetzt das letzte Wort ist. Es ist ja immer sehr überraschend was sich in der österreichischen Politik tut. Ich selbst bin Raucher und habe jetzt noch meine zwei oder drei Kaffeehäuser, in die ich gehen kann, um zur Melange eine Zigarette zu rauchen“, sagt Thomas Szeitz.