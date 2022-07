ÖVP-Klimasprecher will sich für Klimarat-Ideen einsetzen

Den spannendsten Vorschlag machte Klimaforscher Georg Kaser, einer der Leiter der Wissenschafter im Klimarat. Er berichtet, dass die Klimaräte am Beginn von der Klimaökonomin Birgit Bednar-Friedl und ihm eine Zusammenfassung bekommen haben, was die Klimakrise ist und welche Dramatik vorherrscht. Die meisten seien danach betroffen gewesen, das Ausmaß in dieser Dimension sei für viele neu gewesen. Kaser dann zur Frage, was er sich von der Politik erwarte: „Meine Idealvorstellung wäre, dass die Regierungsmitglieder und das Parlament sagen, da ist etwas passiert, das sollte auch mit uns passieren. Wir lassen uns eine oder zwei Wochenenden Zeit, holen uns Wissenschafter, hören denen zu und versuchen diesen Prozess des Verstehens, des Wahrnehmens, des Begreifens und des Umsetzens. Ich glaube, sie würden dann ganz anders Politik machen, als sie es jetzt machen.“