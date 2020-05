ÖVP versucht den Neustart

Und so gab es intern viel zu reden. Heftig ging’s zu. Auf Linie sollten die Widerborstigen gebracht werden. Die EU-Wahl stünde an; da könne sich die Partei öffentliche Streitereien nicht erlauben. Lopatka appellierte in seiner Rede an die Abgeordneten, von innerparteilichem Hickhack zu lassen: „Diese Kakofonie schadet uns.“ Das Koalitionsprogramm dürfe nicht kleingeredet werden.

Parteichef Spindelegger befand: „Die letzten Wochen, die Unterschiede, Zurufe und Ratschläge – das hat uns nicht genützt.“ Die „Reset-Taste“ sei zu drücken: „Fangen wir neu an.“ Weil eine Bitte wohl nicht reicht, versuchte er es mit Psychologie – einem Mea Culpa. Die Schuld solle nicht nur bei anderen gesucht werden: „Ich suche sie auch bei mir.“ Das, was viele Schwarze auch via KURIER verlangt haben, wolle er fortan tun: „Ich muss mehr intern reden.“ Und bei dem, was er öffentlich kommuniziere, „muss ich vorsichtig sein“. Ein Treffen mit den Länder- und Bündechefs an einem Sonntag, um 22 Uhr, als „Routine-Sitzung“ zu qualifizieren, sei „keine gute Botschaft“ gewesen: „Das weiß ich auch.“ Die ÖVP war damals verhöhnt worden, weil jeder wusste, dass es eine Krisen-Zusammenkunft war.

Wie beurteilen die Steirer, ein von Natur aus rebellisches Völkchen, Spindeleggers Ansagen? „Die Ankündigung, mehr zu kommunizieren, ist für mich das Wichtigste“, sagte Landesrätin Kristina Edlinger-Ploder dem KURIER. „Wenn es möglich ist, Dinge intern auszureden, werden auch die öffentlichen Zurufe weniger.“ Sie hatte beklagt, die ÖVP sei nicht offen für Neues. Auch dahingehend versprach Spindelegger Läuterung. Nun solle aber „gemeinsam“ gearbeitet werden. Schließlich will die ÖVP den ersten Platz bei der EU-Wahl am 25. Mai verteidigen. Und so wurde dem Spitzenkandidaten, Othmar Karas, gehuldigt („Er ist der Beste, den die ÖVP hat“). Karas warnte, wohl im Wissen um die schlecht beleumundete Regierungspolitik, davor, den Urnengang zu einer „Denkzettel-Wahl“ zu machen.

Alles paletti ist in der ÖVP trotz der Geschlossenheitsappelle aber nicht. Wie berichtet, wird Ex-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle gegen das neue Bundesministeriengesetz stimmen. Die Fusion seines einstigen Ressorts mit dem Wirtschaftsministerium missfällt ihm. „Natürlich ist das für mich nicht angenehm“, sagt Lopatka. „In diesem Ausnahmefall ist es aber zur Kenntnis zu nehmen.“