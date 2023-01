ÖVP: Hanger über Van der Bellen verwundert

Die Regierungsparteien hätten einige Maßnahmen umgesetzt, argumentierte Hanger: "Ich war ein bisschen verwundert, dass der Bundespräsident das gar nicht angesprochen hat."

"Linke Zellen"

Einsichtig zeigt sich der ÖVP-Abgeordnete bezüglich der Kritik des Staatsoberhaupts an seinen Aussagen über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft: "Als Politiker muss man mit öffentlichen Aussagen über wichtige Institutionen der Republik sehr vorsichtig sein." Hanger hatte von "linken Zellen" in der WKStA gesprochen. "Diese Überspitzungen würde ich in der Form nicht mehr wiederholen", räumte er ein.