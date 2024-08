Türkis-grüne Personalbesetzungen: Warum die FMA unerledigt geblieben ist

Es ist eine sehr lange Liste mit Namen, die vom Ministerrat abgesegnet worden ist. Von der Nationalbank bis zum Krisenkoordinator, von neun Richtern am Bundesverwaltungsgericht bis zum Weisungsrat der Justizministerin. In allen Punkten waren sich ÖVP und Grüne jetzt plötzlich einig. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) verteidigte dieses Personalpaket dann auch in der ZIB2 gegenüber Moderator Armin Wolf. Vor allem auch die Besetzung der Österreichischen Nationalbank, die ab dem 1. September 2025 vom derzeitigen Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) als Gouverneur.