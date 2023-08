ÖVP-Generalsekretär: "Kickl war und bleibt Gefahr für innere Sicherheit"

Nachdem der ehemalige Direktor des österreichischen Verfassungsschutzes Peter Gridling am Freitag Kritik an Herbert Kickl, aber auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) geäußert hatte, rückte am Samstag erneut VP-Generalsekretär Christian Stocker aus, um vor dem FPÖ-Chef zu warnen: "Es zeigt sich: Kickl war und bleibt eine Gefahr für die innere Sicherheit Österreichs."

Gridling fühlte sich damals aber auch von der ÖVP nicht ausreichend unterstützt.

➤Mehr dazu: Ex-BVT-Chef Gridling rechnet in Buch mit Kickl ab

Gridling sprach in Interviews mit der ZiB2 und dem Falter ausführlich über den "Überfall" auf das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - gemeint die Razzia am 28. Februar 2018 die zur Neugestaltung des Staatsschutzes führte.