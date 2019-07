ÖVP geht wegen "Schmuddel-Kampagne" in die Offensive

Der Wahlkampf läuft gerade erst an, und die Akteure von ÖVP und SPÖ sind offenbar bereit, schwere Geschütze aufzufahren, wenn sie angepatzt werden – und, falls nötig, auch vor Gericht zu ziehen.

So wehrt sich etwa Christian Kern, Ex-SPÖ-Kanzler, gegen Behauptungen seines Nachfolgers Sebastian Kurz. Dieser hatte am Donnerstag im „Talk im Hangar-7“ auf Servus TV zur Schredder-Affäre gemeint, das Vernichten von Datenträgern im Zuge eines Regierungswechsels sei ein normales Prozedere – „auch die Übergabe von Kern verlief so“. Kurz: „Ich kann mich nicht erinnern, dass Kern vor mir gestanden wäre mit einer Lade voller CDs und USB-Sticks und gesagt hätte: Hier, bitte zur Durchsicht.“

Das lässt Kern nicht auf sich sitzen. Er veröffentlichte einen Brief an Kurz: Es sei kein „normales Prozedere“ – „und du weißt das“. Er forderte ihn auf, „festzuhalten, dass die Übergabe der Amtsgeschäfte durch mich an dich ohne heimliche Zerstörung von Datenträgern des Bundeskanzleramtes erfolgt ist“. Er gebe ihm Zeit bis Montag zu widerrufen, dann schalte er seine Anwälte ein.