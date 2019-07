Schredder-Affäre: Kern droht Kurz mit Klage

Dieser Kontext stört Kern: "Deine Behauptung, Sebastian, die (Amts-)Übergabe von mir an Dich sei so verlaufen, wie dies in Hinblick auf die Zerstörung von Festplatten durch Deine Mitarbeiter kurz vor dem erfolgreichen Misstrauensantrag des Nationalrates gegen Dich erfolgt ist, ist daher unrichtig – und Du weißt das."

Seine Mitarbeiter hätten bei der Amtsübergabe "sämtlich Akten und Unterlagen in gesetzeskonformer Weise behandelt", betont Kern. Ein Schreddern habe dabei nicht stattgefunden. Daten seien lediglich von Festplatten gelöscht worden, "entsprechend der IT-Richtlinie des BKA".