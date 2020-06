ÖVP gegen Beihilfe zum Selbstmord von Todkranken

Es war ein bedrückendes Thema, mit dem sich Parlamentarier in den vergangenen Monaten beschäftigt haben: "Würde am Ende des Lebens". Aus der Enquete-Kommission, bei der auch Experten gehört wurden, nehmen die Sozialdemokraten zwei Begehren mit: Straffreiheit für Menschen, die Todkranken beim Selbstmord helfen; ein "Entschuldigungsgrund" wäre für SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim "ein qualvoller Zustand über einen längeren Zeitraum". Zudem will er einen Rechtsanspruch auf Palliativ- und Hospizversorgung.

" Beihilfe zum Suizid lehne ich vehement ab", sagt ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger im KURIER-Gespräch. Vor allem Hospiz-Ärzte seien auch dagegen. "Macht man diese Tür auf, geht sie nicht mehr zu." Das habe sich in Holland gezeigt. 4829, damit drei Prozent aller Todesfälle, seien Folge aktiver Sterbehilfe. "Das ist ethischer Wahnsinn. Da werden rote Linien laufend überschritten. Gerade in Österreich mit seiner Euthanasie-Vergangenheit sollten die Finger davon gelassen werden."