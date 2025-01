Die ÖVP tritt offiziell in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ ein. Das sei am Donnerstag bei einem Gespräch der Parteispitzen vereinbart worden, teilte beide Seiten am Abend in Aussendungen mit. Als erstes soll das Budget besprochen werden. ÖVP-Chef Christian Stocker nannte erneut die Souveränität Österreichs insbesondere gegenüber Russland, die Partnerschaft zur EU sowie die "westliche liberale, rechtsstaatliche Demokratie" als Eckpfeiler für seine Partei.