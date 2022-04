ÖVP-Finanzen: Hopfner interimistischer WK-Präsident in Vorarlberg

Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, Wilfried Hopfner, übernimmt nach dem Rücktritt von Hans Peter Metzler interimistisch das Präsidentenamt der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Das hat die Kammer am Freitagabend bekanntgegeben. In einem ersten Statement stellte Hopfner fest, dass man sich primär den aktuellen Herausforderungen der Unternehmer widmen müsse, aber es gehe auch um die Entflechtung von Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund.

Kurzeit-Chef vor Pensionsantritt

Hopfner ist seit 2020 Vizepräsident der Wirtschaftskammer, er kenne die Organisation sowie die Anliegen der Wirtschaft in Vorarlberg sehr genau, hieß es. Der 1957 geborene Hopfner steht der Raiffeisenlandesbank seit 2009 vor, er wird Ende Juni in Pension gehen. Von 2012 bis 2020 war Hopfner Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.