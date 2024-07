Edtstadler: Unter Kickl droht "absoluter Reputationsverlust in Europa"

Auf den EU-Migrationspakt müssten weitere Schritte folgen, etwa Asylverfahren in Drittstaaten, forderte die Ministerin. Auf die anhaltenden Spekulationen zu Österreichs EU-Kommissar-Besetzung gab sich Edtstadler bedeckt, schloss einen Abgang nach Brüssel aber nicht dezidiert aus. Edtstadler warnte zudem vor einer FPÖ-Kanzlerschaft unter Herbert Kickl, mit der Österreich "ein absoluter Reputationsverlust in Europa und darüber hinaus" drohe. Ein Kanzler Kickl könne in der EU verzögern und verhindern.