Nach Kritik: Bundesschatz ab heute auch analog erhältlich

Das Finanzministerium spricht von einem "sehr erfolgreichen Start". Seit der Neuauflage des Bundesschatzes am 22. April seien bereits eine Milliarde Euro eingezahlt worden. Die Kunden waren dabei zwischen 18 und 91 Jahre alt - der Altersschnitt lag bei 49 Jahren. Jedoch habe sich in den letzten Wochen gezeigt, dass sich für Teile der Gesellschaft und dabei vor allem für ältere Menschen durch die rein digitale Form Hürden in der Kontoeröffnung ergeben hätten, heißt es aus dem Finanzministerium.

Anmeldung per Brief, Einzahlung per Zahlschein

Deshalb ist der Bundesschatz ab dem heutigen Mittwoch auch analog zugänglich. Konkret können Kunden ihr Interesse an den Staatsanleihen per Telefon, E-Mail oder Brief anmelden. Daraufhin bekommen sie vom Service-Center das Kontoeröffnungsformular sowie Informationsmaterial zugeschickt.

Nach Übermittlung des ausgefüllten und unterschriebenen Antrags samt Ausweis ebenfalls auf dem Postweg kann die Einzahlung per Zahlschein erfolgen. Dispositionen über das Bundesschatzkonto können mittels Telefon oder per Brief erfolgen. Ein persönlicher Kundenservice in der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) wird unter Verweis auf räumliche Beschränkungen nicht angeboten.